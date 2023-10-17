Повітряна тривога зараз 17 жовтня: де чатує небезпека

Повітряна тривога охоплює Україну: де чатує небезпека
Сьогодні вночі, 17 жовтня, росіяни знову вдаються до атаки по мирних українцях. Так, близько о пів на першу годину повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 17 жовтня
Оновлено 00:40. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, зокрема йдеться про Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.
Оновлено 00:45. Почалися відбої тривоги по областях.
Повітряні сили також повідомляють про відбій небезпеки.
Нагадаємо, що вчора, 16 жовтня, повітряна тривога в Україні тривала кілька годин поспіль. Ворог цілив по Україні ракетами та безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про вибухи у Дніпрі, Миргороді та Кропивницькому.
Також ми писали, що територією України після опівночі, 16 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. У небезпеці були південні та східні області. Ворог цілив по Україні ракетами.
Читайте Новини.LIVE!