Повітряна тривога зараз 17 жовтня: де чатує небезпека

Ракета злітає в повітря. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 17 жовтня, росіяни знову вдаються до атаки по мирних українцях. Так, близько о пів на першу годину повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 17 жовтня

Оновлено 00:40. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, зокрема йдеться про Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:45. Почалися відбої тривоги по областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили також повідомляють про відбій небезпеки.

Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що вчора, 16 жовтня, повітряна тривога в Україні тривала кілька годин поспіль. Ворог цілив по Україні ракетами та безпілотниками. Повітряні сили повідомляли про вибухи у Дніпрі, Миргороді та Кропивницькому.

Також ми писали, що територією України після опівночі, 16 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. У небезпеці були південні та східні області. Ворог цілив по Україні ракетами.