Воздушная тревога сейчас 17 октября: где подстерегает опасность

Ракета взлетает в воздух. Фото: google.com

Сегодня ночью, 17 октября, россияне снова прибегают к атаке по мирным украинцам. Так, около половины первого часа воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других областях. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 17 октября

Обновлено 00:40. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, в частности, речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:45. Начались отбои тревоги по областям.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы также сообщают об отбое опасности.

Источник: t.me/kpszsu

Напомним, что вчера, 16 октября, воздушная тревога в Украине продолжалась несколько часов. Враг целил по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушные силы сообщали о взрывах в Днепре, Миргороде и Кропивницком.

Также мы писали, что по территории Украины после полуночи, 16 октября, начала распространяться воздушная тревога. В опасности находились южные и восточные области. Враг целил по Украине ракеты.