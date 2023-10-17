Воздушная тревога сейчас 17 октября: где подстерегает опасность

Воздушная тревога охватывает Украину: где подстерегает опасность
Сегодня ночью, 17 октября, россияне снова прибегают к атаке по мирным украинцам. Так, около половины первого часа воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других областях. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога сейчас 17 октября
Обновлено 00:40. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога, в частности, речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.
Обновлено 00:45. Начались отбои тревоги по областям.
Воздушные силы также сообщают об отбое опасности.
Напомним, что вчера, 16 октября, воздушная тревога в Украине продолжалась несколько часов. Враг целил по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушные силы сообщали о взрывах в Днепре, Миргороде и Кропивницком.
Также мы писали, что по территории Украины после полуночи, 16 октября, начала распространяться воздушная тревога. В опасности находились южные и восточные области. Враг целил по Украине ракеты.
Читайте Новини.LIVE!