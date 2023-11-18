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РФ запустила рій "шахедів" по Україні вночі — скільки цілей знищили сили ППО

18 листопада 2023 08:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ запустила рій "шахедів" по Україні вночі — скільки цілей знищили сили ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Це відбувалося з 20:00 17 листопада по 04:00 18 листопада. Сили ППО професійно знищували ворожі цілі в небі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Атака окупантів "шахедами"

Російські загарбники атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ).

Усього було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил", — йдеться у повідомленні.

До відбиття чергового нападу РФ було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 29 ударних безпілотників ворога Shahed-136/131.

Кількість знищених російських безпілотників 18 листопада
Кількість знищених російських безпілотників. Фото: t.me/kpszsu
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, понад десяток "шахедів" атакували Київ в ніч проти 18 листопада. У столиці працювали сили ППО. Також відомо про наслідки ворожої атаки.

Також ми писали, що Росія атакувала Хмельницьку область. Там працювали сили протиповітряної оборони. В ОВА розповіли подробиці.

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