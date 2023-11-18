РФ запустила рой "шахедов" по Украине ночью — сколько целей уничтожили силы ПВО
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Это происходило с 20:00 17 ноября до 04:00 18 ноября. Силы ПВО профессионально уничтожали вражеские цели в небе.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атака оккупантов "шахедами"
Российские захватчики атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск).
Всего были зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131.
"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил", — говорится в сообщении.
К отражению очередного нападения РФ были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных беспилотников врага Shahed-136/131.
Напомним, более десятка "шахедов" атаковали Киев в ночь на 18 ноября. В столице работали силы ПВО. Также известно о последствиях вражеской атаки.
Также мы писали, что Россия атаковала Хмельницкую область. Там работали силы противовоздушной обороны. В ОВА рассказали подробности.
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