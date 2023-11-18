РФ запустила рой "шахедов" по Украине ночью — сколько целей уничтожили силы ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Это происходило с 20:00 17 ноября до 04:00 18 ноября. Силы ПВО профессионально уничтожали вражеские цели в небе.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Российские захватчики атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск).

Всего были зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА Shahed-136/131.

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил", — говорится в сообщении.

К отражению очередного нападения РФ были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных беспилотников врага Shahed-136/131.

Количество уничтоженных российских беспилотников. Фото: t.me/kpszsu

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, более десятка "шахедов" атаковали Киев в ночь на 18 ноября. В столице работали силы ПВО. Также известно о последствиях вражеской атаки.

Также мы писали, что Россия атаковала Хмельницкую область. Там работали силы противовоздушной обороны. В ОВА рассказали подробности.