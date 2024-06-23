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Росія атакує на кількох напрямках — зведення від Генштабу ЗСУ

23 червня 2024 12:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зведення з фронту від Генштабу ЗСУ — де атакують окупанти
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото ілюстративне: Укрінформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У неділю, 23 червня, вже відбулося 52 бойових зіткнення. Загарбники здійснили один ракетний удар з використанням 3 ракет, 14 авіаударів із застосуванням 24 КАБів,  36 разів атакували дронами-камікадзе, 654 рази обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. 

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

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На Харківському напрямку відбулося три атаки у районі Вовчанська. Дві відбито, одна досі триває. Ситуація контрольована. 

На Куп’янському напрямку від початку доби українські бійці відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російські сили намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито, дві досі тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки — відбито п’ять атак та дві ще тривають. Окрім того, російські сили намагаються прорватися в напрямку Виїмки. 

На Краматорському напрямку відбулося три атаки. Окупанти невдало штурмували біля Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки. ЗСУ успішно стримують натиск, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 спроб витіснити українські війська із займаних позицій. Бойові дії фіксуються поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Відбито 4 атаки, 15 досі тривають. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного.

На Курахівському напрямку відбито п’ять ворожих атак поблизу Невельского, Георгіївки та Парасковіївки. Триває бій в трьох місцях, просування ворога зупинено.

На Оріхівському напрямку відбито чотири атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків без змін. 

генштаб зсу
Скриншот зведення від Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, раніше українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії, а також інші важливі цілі окупантів.

Також у Генштабі пропагандистським роликом закликали українців вступати до лав ЗСУ. 

російські війська
Україна
Генштаб ЗСУ
військові дії
війна в Україні
бій

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