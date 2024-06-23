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Россия атакует по нескольким направлениям — сводка от Генштаба ВСУ

23 июня 2024 12:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Свод с фронта от Генштаба ВСУ — где атакуют оккупанты
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото иллюстративное: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В воскресенье, 23 июня, уже произошло 52 боевых столкновения. Захватчики нанесли один ракетный удар с использованием трех ракет, 14 авиаударов с применением 24 КАБов, 36 раз атаковали дронами-камикадзе, 654 раза обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

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На Харьковском направлении произошло три атаки в районе Волчанска. Две отбиты, одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении с начала суток украинские бойцы отбивают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении российские силы пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита, две до сих пор продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Раздолевки — отражены пять атак и две еще продолжаются. Кроме того, российские силы пытаются прорваться в направлении Выемки.

На Краматорском направлении произошло три атаки. Оккупанты неудачно штурмовали возле Клещеевки. Идут бои неподалеку Ивановского и Андреевки. ВСУ успешно сдерживают давление, на отдельных участках усиливают позиции.

На Торецком направлении идет бой в районе Северного.

На Покровском направлении враг предпринял 19 попыток вытеснить украинские войска с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Отражены четыре атаки, 15 до сих пор продолжаются. Наиболее активно враг атакует по направлению Очеретиного.

На Кураховском направлении отражены пять вражеских атак близ Невельского, Георгиевки и Парасковеевки. Продолжается бой в трех местах, продвижение врага остановлено.

На Ореховском направлении отражены четыре атаки противника в районах Малой Токмачки и Работино. Потери позиций не допущено.

На остальных направлениях без изменений.

генштаб ссу
Скриншот сводки от Генштаба ВСУ

Напомним, ранее украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России, а также другие важные цели оккупантов.

Также в Генштабе пропагандистским роликом призвали украинцев вступать в ряды ВСУ.

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