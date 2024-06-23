Свод с фронта от Генштаба ВСУ — где атакуют оккупанты

Россия атакует по нескольким направлениям — сводка от Генштаба ВСУ
В воскресенье, 23 июня, уже произошло 52 боевых столкновения. Захватчики нанесли один ракетный удар с использованием трех ракет, 14 авиаударов с применением 24 КАБов, 36 раз атаковали дронами-камикадзе, 654 раза обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.
Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.
Оккупанты атакуют на нескольких направлениях
На Харьковском направлении произошло три атаки в районе Волчанска. Две отбиты, одна продолжается. Ситуация контролируется.
На Купянском направлении с начала суток украинские бойцы отбивают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении российские силы пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита, две до сих пор продолжаются.
На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Раздолевки — отражены пять атак и две еще продолжаются. Кроме того, российские силы пытаются прорваться в направлении Выемки.
На Краматорском направлении произошло три атаки. Оккупанты неудачно штурмовали возле Клещеевки. Идут бои неподалеку Ивановского и Андреевки. ВСУ успешно сдерживают давление, на отдельных участках усиливают позиции.
На Торецком направлении идет бой в районе Северного.
На Покровском направлении враг предпринял 19 попыток вытеснить украинские войска с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Отражены четыре атаки, 15 до сих пор продолжаются. Наиболее активно враг атакует по направлению Очеретиного.
На Кураховском направлении отражены пять вражеских атак близ Невельского, Георгиевки и Парасковеевки. Продолжается бой в трех местах, продвижение врага остановлено.
На Ореховском направлении отражены четыре атаки противника в районах Малой Токмачки и Работино. Потери позиций не допущено.
На остальных направлениях без изменений.
Напомним, ранее украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России, а также другие важные цели оккупантов.
Также в Генштабе пропагандистским роликом призвали украинцев вступать в ряды ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!