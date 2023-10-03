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Росія атакує Україну новими іранськими ракетами, — ЗМІ

3 жовтня 2023 23:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія атакує Україну новими іранськими ракетами, — ЗМІ
Ракети HE-FRAG сімейства "Араш". Фото: t.me/BILD_Russian
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія використовує проти України нові іранські ракети HE-FRAG сімейства "Араш". Нещодавно російське відомство оборони представило короткий відеоролик з України, який демонструє 122-мм іранські ракети HE-FRAG лінійки "Араш", які застосовують збройні сили РФ під час випуску з реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє Bild, посилаючись на фахівців із проєкту UAWeapons.

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Повідомляється, що лише кілька тижнів тому на зустрічі в Нью-Йорку президент Ірану Ібрахім Раїсі відкинув припущення про те, що Тегеран постачає зброю Москві, нагадує друковане видання.

Водночас експерт з питань оборони з Bild Юліан Репке ділиться, що зображення іранських ракет в Україні було викладено різними блогерами й до цього. Однак тепер саме Міноборони РФ підтвердило їх використання у бойових діях.

Репке акцентує на тому, що "Град" здатний випустити до 40 ракет за один залп, і з початку військових дій ЗС РФ вже витрачали сотні тисяч подібних боєприпасів. Це створює постійний попит на нові ракети для РСЗВ із боку Москви, включаючи постачання з Білорусі, КНДР та Ірану.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, чи продає Іран ракети для Росії. За його словами, поки що факту такої передачі немає.

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