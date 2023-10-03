Россия атакует Украину новыми иранскими ракетами, — СМИ

Ракеты HE-FRAG семейства "Араш". Фото: t.me/BILD_Russian

Россия использует против Украины новые иранские ракеты HE-FRAG семейства "Араш". Недавно российское ведомство обороны представило краткий видеоролик из Украины, демонстрирующий 122-мм иранские ракеты HE-FRAG линейки "Араш", которые применяются вооруженными силами РФ при выпуске из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на специалистов из проекта UAWeapons.

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Сообщается, что только пару недель обратно, на встрече в Нью-Йорке, президент Ирана Ибрахим Раиси отверг предположения о том, что Тегеран поставляет оружие Москве, напоминает печатное издание.

В то же время эксперт по вопросам обороны из Bild Юлиан Репке делится, что изображения иранских ракет в Украине были выложены различными блогерами и до этого. Однако теперь само Минобороны РФ подтвердило их использование в боевых действиях.

Репке акцентирует внимание на том, что "Град" способен выпустить до 40 ракет за один залп и с момента начала военных действий ВС РФ уже расходовали сотни тысяч подобных боеприпасов. Это создает постоянный спрос на новые ракеты для РСЗО со стороны Москвы, включая поставки из Беларуси, КНДР и Ирана.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, продает ли Иран ракеты для России. По его словам, пока факта такой передачи нет.