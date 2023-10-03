Россия атакует Украину новыми иранскими ракетами, — СМИ
Россия использует против Украины новые иранские ракеты HE-FRAG семейства "Араш". Недавно российское ведомство обороны представило краткий видеоролик из Украины, демонстрирующий 122-мм иранские ракеты HE-FRAG линейки "Араш", которые применяются вооруженными силами РФ при выпуске из реактивных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщает Bild, ссылаясь на специалистов из проекта UAWeapons.
Россия атакует Украину новыми иранскими ракетами: что о них известно
Сообщается, что только пару недель обратно, на встрече в Нью-Йорке, президент Ирана Ибрахим Раиси отверг предположения о том, что Тегеран поставляет оружие Москве, напоминает печатное издание.
В то же время эксперт по вопросам обороны из Bild Юлиан Репке делится, что изображения иранских ракет в Украине были выложены различными блогерами и до этого. Однако теперь само Минобороны РФ подтвердило их использование в боевых действиях.
Репке акцентирует внимание на том, что "Град" способен выпустить до 40 ракет за один залп и с момента начала военных действий ВС РФ уже расходовали сотни тысяч подобных боеприпасов. Это создает постоянный спрос на новые ракеты для РСЗО со стороны Москвы, включая поставки из Беларуси, КНДР и Ирана.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, продает ли Иран ракеты для России. По его словам, пока факта такой передачи нет.