Зеленский рассказал, продает ли Иран ракеты для РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: "РБК-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, продает ли Иран ракеты для России. По его словам, пока факта такой передачи нет.

Об этом Владимир Зеленский сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Продажа ракет для РФ

Глава государства подчеркнул, что на сегодня пока нет факта продажи ракет Ирана для Российской Федерации.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — добавил глава государства.

Напомним, по истечении срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231, Россия может договориться с Ираном о поставках ракет уже в октябре. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 сентября лично прибыл в Тегеран, чтобы попросить больше оружия.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал мужественных украинских бойцов, храбро защищающих страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится в Украине.