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Зеленський розповів, чи продає Іран ракети для РФ

28 вересня 2023 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, чи продає Іран ракети для РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи продає Іран ракети для Росії. За його словами, наразі факту такої передачі немає.

Про це Володимир Зеленський сказав на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Глава держави наголосив, що на сьогодні поки що немає факту продажу ракет Ірану для Російської Федерації.

"Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", — додав глава держави.

Нагадаємо, після закінчення терміну дій ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 Росія може домовитися з Іраном про постачання ракет вже у жовтні. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 19 вересня особисто прибув до Тегерана, щоб попросити більше зброї. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав мужніх українських бійців, які хоробро захищають країну від російських окупантів. Він подякував їм за службу.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні. 

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