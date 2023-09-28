Зеленський показав вражаючі кадри українських військових на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський показав мужніх українських бійців, які хоробро захищають країну від російських окупантів. Він подякував їм за службу.

Відповідні фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Щоразу, коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближчою до справедливості, ближчою до перемоги. А російські вбивці на нашій землі — ближчими до знищення", — заявив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський показав відважних героїв, які ведуть жорсткі бої на Бахмутському напрямку. При цьому бійці подарували українському лідерові шеврон.

Додамо, що українські війська продовжують свій контрнаступ у Донецькій області на південь від Бахмута. Тільки за добу, 26 вересня, там сталося 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.