Зеленский показал впечатляющие кадры украинских военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский показал мужественных украинских бойцов, храбро защищающих страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.
Ответные фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
Украинские бойцы на фронте
"Каждый раз, когда есть за что поблагодарить наших воинов, Украина становится ближе к справедливости, ближе к победе. А российские убийцы на нашей земле — ближе к уничтожению", — заявил глава государства.
Напомним, недавно Владимир Зеленский показал отважных героев, ведущих жесткие бои на Бахмутском направлении. При этом бойцы подарили украинскому лидеру шеврон.
Добавим, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки, 26 сентября, там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.