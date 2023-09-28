Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал впечатляющие кадры украинских военных на фронте arrow

Зеленский показал впечатляющие кадры украинских военных на фронте

28 сентября 2023 13:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал впечатляющие кадры украинских военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский показал мужественных украинских бойцов, храбро защищающих страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.

Ответные фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Украинские бойцы на фронте

"Каждый раз, когда есть за что поблагодарить наших воинов, Украина становится ближе к справедливости, ближе к победе. А российские убийцы на нашей земле — ближе к уничтожению", — заявил глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский показал отважных героев, ведущих жесткие бои на Бахмутском направлении. При этом бойцы подарили украинскому лидеру шеврон.

Добавим, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки, 26 сентября, там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз