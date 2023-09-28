Зеленский показал впечатляющие кадры украинских военных на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский показал мужественных украинских бойцов, храбро защищающих страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.

Ответные фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Каждый раз, когда есть за что поблагодарить наших воинов, Украина становится ближе к справедливости, ближе к победе. А российские убийцы на нашей земле — ближе к уничтожению", — заявил глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский показал отважных героев, ведущих жесткие бои на Бахмутском направлении. При этом бойцы подарили украинскому лидеру шеврон.

Добавим, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки, 26 сентября, там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.