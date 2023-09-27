Зеленський показав відважних героїв, які ведуть жорсткі бої на Бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський нагороджує українського військового. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав відважних українських захисників, які ведуть жорстокі бої на Бахмутському напрямку. При цьому бійці подарували українському лідерові шеврон.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент України відвідав воїнів, які борються на Бахмутському напрямі. Він вручив їм нагороди.

За словами Зеленського, українці повинні дякувати Об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції "Лють".

"Справжня українська лють проти окупантів на нашому Донбасі! Бахмутський напрямок, у тому числі жорсткі бої за Кліщіївку. Всій Україні за що бути вдячною Об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції "Лють", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що українські війська продовжують свій контрнаступ у Донецькій області на південь від Бахмута. Тільки за попередню добу там сталося 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.