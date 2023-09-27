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Зеленский показал отважных героев, которые ведут жесткие бои на Бахмутском направлении

27 сентября 2023 13:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский показал отважных героев, которые ведут жесткие бои на Бахмутском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский награждает украинского военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский показал отважных украинских защитников, которые ведут жестокие бои на Бахмутском направлении. При этом бойцы подарили украинскому лидеру шеврон.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент Украины посетил воинов, которые сражаются на Бахмутском направлении. При этом он вручил им награды.

По словам Зеленского, украинцы должны благодарить Объединенную штурмовую бригаду Нацполиции "Лють".

"Настоящая украинская ярость против оккупантов на нашей Донбассе! Бахмутское направление, в том числе жесткие бои за Клещиевку. Всей Украине за что быть благодарной Объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють", — сказал Зеленский.

Напомним, что украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

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