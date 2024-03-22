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Росія атакувала Україну 151 повітряною ціллю — скільки збили ППО

22 березня 2024 09:46
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Козюк Тетяна
редактор
Росія атакувала Україну 151 повітряною ціллю — скільки збили ППО
Тролейбус, в який поцілили окупанти в Запоріжжі. Фото: Петро Андрющенко
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час масованої ракетної атаки 22 березня російські окупанти випустили по Україні 151 повітряну ціль. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 92 засоби нападу. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук

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Результати роботи ППО

Зазначається, що під час атаки ворог використав такі засоби нападу:

  • 63 ударні БпЛА типу Shahed-136/131;
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Завдяки роботі ППО вдалося знищити 92 ворожі цілі. Зокрема:

  • 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Разом з тим ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. 

війна
ЗСУ
росіяни
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окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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