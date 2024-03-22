Россия атаковала Украину 151 воздушной целью — сколько сбили ПВО

Троллейбус, в который попали оккупанты в Запорожье. Фото: Петр Андрющенко

Во время массированной ракетной атаки 22 марта российские оккупанты выпустили по Украине 151 воздушную цель. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 92 средства нападения.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Результаты работы ПВО

Под атаки враг использовал такие средства нападения:

63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

12 баллистических ракет "Искандер-М";

40 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 крылатых ракет Х-22;

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

22 зенитных управляемых ракет С-300/С-400.

Благодаря работе ПВО удалось уничтожить 92 вражеских цели. В частности:

55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блекаута. Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

Вместе с тем враг попал в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.