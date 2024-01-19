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Росія глушила GPS у Польщі і Балтійському регіоні, — ISW

19 січня 2024 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія глушила GPS у Польщі і Балтійському регіоні, — ISW
Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі та Балтійському регіоні нещодавно було зафіксовано значні перебої в роботі GPS. Це свідчить про ймовірну роботу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) в цьому регіоні.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Що саме вдалося зафіксувати

Зазначається, що у польському виданні Radio Zet повідомлялось, що було зафіксовано безпрецедентний високий рівень перешкод GPS на півночі і сході Польщі, серед яких Варшава та навіть південь, аж до Лодзі.

"Дані GPSJAM також свідчать про такі ж високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період з 25-27 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

З чим це може бути пов'язано

Своєю чергою польські журналісти висловили припущення, що перебої в грудні 2023 року могли бути пов'язані з невизначеними військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми випробуваннями РФ засобів РЕБ у Калінінградській області.

"Шведська служба військової розвідки і безпеки (MUST) відкрила справу щодо цих перешкод 12 січня у зв'язку з проведенням Балтійським флотом навчань РЕБ Росії. Шведський підполковник Йоакім Паасіківі заявив 6 січня, що він вважає, що нещодавні рівні перешкод GPS є результатом "російської діяльності з впливу або так званої гібридної війни", і зазначив, що Росія раніше втручалася в сигнали GPS на півночі Європи для захисту російської діяльності в Мурманській області або зриву навчань НАТО", — додали у повідомленні.

Своєю чергою в Інституті нині не можуть самотужки перевірити причину таких перешкод, проте припущення щодо того, що російські засоби РЕБ в Калінінградській області можуть сильно впливати на Польщу та Балтійський регіон, може бути серед варіантів.  

Нагадаємо, країна-агресорка Росія вперше застосувала для ударів по Україні протикорабельну ракету П-35 (3М44 Прогрес). Її вага — чотири тонни.

Також ми писали, що армія Росії перебуває на межі технологічного прориву у сфері будівництва дронів. Українські засоби РЕБ не зможуть протистояти  новітнім засобам окупантів, якщо вони застосують у FPV-дронах автоматичне донаведення.

Польща
війна
Балтійське море
зв'язок
окупанти

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