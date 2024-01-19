Россия глушила GPS в Польше и Балтийском регионе, — ISW

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

В Польше и в Балтийском регионе недавно были зафиксированы значительные перебои в работе GPS. Это свидетельствует о вероятной работе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в этом регионе.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Что именно удалось зафиксировать

Отмечается, что в польском издании Radio Zet сообщалось, что был зафиксирован беспрецедентный высокий уровень помех GPS на севере и востоке Польши, среди которых Варшава и даже юг, вплоть до Лодзи.

"Данные GPSJAM также свидетельствуют о таких же высоких уровнях помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше в период с 25-27 декабря 2023 по 10 января 2024", — говорится в сообщении.

С чем это может быть связано

В свою очередь, польские журналисты высказали предположение, что перебои в декабре 2023 года могли быть связаны с неопределенными военными учениями НАТО в Балтийском регионе или с недавними испытаниями РФ средств РЭБ в Калининградской области.

"Шведская служба военной разведки и безопасности (MUST) открыла дело по этим препятствиям 12 января в связи с проведением Балтийским флотом учений РЭБ России. Шведский подполковник Йоаким Паасикиви заявил 6 января, что он считает, что недавние уровни помех GPS являются результатом "российской" деятельности по влиянию или так называемой гибридной войны", и отметил, что Россия ранее вмешивалась в сигналы GPS на севере Европы для защиты российской деятельности в Мурманской области или срыва учений НАТО", — добавили в сообщении.

В свою очередь в Институте сейчас не могут самостоятельно проверить причину таких препятствий, однако предположение о том, что российские средства РЭБ в Калининградской области могут сильно влиять на Польшу и Балтийский регион, может быть среди вариантов.

Напомним, страна-агрессор Россия впервые применила для ударов по Украине противокорабельную ракету П-35 (3М44 Прогресс). Ее вес — четыре тонны.

Также мы писали, что армия России находится на грани технологического прорыва в сфере строительства дронов. Украинские средства РЭБ не смогут противостоять новейшим средствам оккупантов, если они применят в FPV-дронах автоматическое донаведение.