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Росія хоче розширити військову інфраструктуру на сході України

7 жовтня 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія хоче розширити військову інфраструктуру на сході України
Російський солдат. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках посилених зусиль щодо зміцнення та мобілізаційної готовності російських збройних сил є ймовірність розширення інфраструктури військової підготовки на окупованій частині східної України. Супутникові фото зазначають, що окупанти посилюють численні навчальні об'єкти у задніх районах, захоплених у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики повідомляють, що було висловлено припущення, що російські військові прагнуть покращити ситуацію з логістикою та інфраструктурою для підтримки майбутньої мобілізації та навчання. При цьому існує ймовірність, що російська армія активізує розширення інфраструктури навчання в тилових районах захопленої східної України, наслідуючи план формування дев'яти резервних полків і створення автономних військових формувань на окупованих територіях країни.

ISW з обмеженою впевненістю припускає, що дев'ять резервних полків, що навчаються, можуть служити тренувальними полками, куди російські добровольці можуть бути спрямовані для подальшого переходу на фронт.

Крім того, розширення військової інфраструктури може бути частиною зусиль, що продовжуються, з інтеграції та формалізації сил "ДНР" і "ЛНР" у структуру російських збройних сил, а також щодо посилення автономії російських військових підрозділів на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, що стартував 591-й день масштабного вторгнення Росії на територію України. Втім, бійці Збройних сил України активно ліквідують ворога та знищують ворожу військову техніку.

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