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Россия хочет расширить военную инфраструктуру на востоке Украины

7 октября 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия хочет расширить военную инфраструктуру на востоке Украины
Российский солдат. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рамках усиленных усилий по укреплению и мобилизационной готовности российских вооруженных сил, есть вероятность расширения инфраструктуры военной подготовки на оккупированной части восточной Украины. Спутниковые фото указывают, что оккупанты усиливают многочисленные учебные объекты в задних районах, захваченных в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики сообщают, что было высказано предположение, что российские военные стремятся улучшить ситуацию с логистикой и инфраструктурой для поддержания будущей мобилизации и обучения. При этом существует вероятность, что российская армия активизирует расширение инфраструктуры обучения в тыловых районах захваченной восточной Украины, следуя плану по формированию девяти резервных полков и созданию автономных военных формирований на оккупированных территориях страны.

ISW с ограниченной уверенностью предполагает, что обучающиеся девять резервных полков могут служить тренировочными полками, куда российские добровольцы могут быть направлены для последующего перехода на фронт.

Кроме того, расширение военной инфраструктуры может быть частью продолжающихся усилий по интеграции и формализации сил "ДНР" и "ЛНР" в структуру российских вооруженных сил, а также по усилению автономии российских воинских подразделений на оккупированных украинских территориях. 

Напомним, что стартовал 591 день масштабного вторжения России на территорию Украины. Впрочем, бойцы Вооруженных сил Украины активно ликвидируют врага и уничтожают вражескую военную технику.

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