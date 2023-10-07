Потери оккупантов на 7 октября - данные Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Стартовал 591 день масштабного вторжения России на территорию Украины. Впрочем, бойцы Вооруженных сил Украины активно ликвидируют врага и уничтожают вражескую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 7 октября

личного состава — около 281700 (+610) человек;

танков — 4800 (+23) единиц;

боевых бронированных машин — 9102 (+20) единиц;

артиллерийских систем — 6688 (+22) единиц;

РСЗО — 808 (+2) единиц;

средства ПВО — 541 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5185 (+27);

крылатые ракеты — 1530 (+0);

корабли/катера — 20 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9073 (+58) единиц;

специальная техника — 956 (+5).

Потери оккупантов на 7 октября. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что появились актуальные карты боевых действий на утро 7 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.