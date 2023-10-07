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Потери оккупантов на 7 октября: обновленные данные Генштаба

7 октября 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов на 7 октября - данные Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Стартовал 591 день масштабного вторжения России на территорию Украины. Впрочем, бойцы Вооруженных сил Украины активно ликвидируют врага и уничтожают вражескую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 7 октября

  • личного состава — около 281700 (+610) человек;
  • танков — 4800 (+23) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9102 (+20) единиц;
  • артиллерийских систем — 6688 (+22) единиц;
  • РСЗО — 808 (+2) единиц;
  • средства ПВО — 541 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5185 (+27);
  • крылатые ракеты — 1530 (+0);
  • корабли/катера — 20 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9073 (+58) единиц;
  • специальная техника — 956 (+5).
Потери оккупантов на 7 октября
Потери оккупантов на 7 октября. Фото: 
facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что появились актуальные карты боевых действий на утро 7 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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