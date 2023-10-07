Втрати окупантів на 7 жовтня - дані Генштабу

Втрати окупантів на 7 жовтня: оновлені дані Генштабу
7 жовтня 2023 08:23
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Стартував 591-й день масштабного вторгнення Росії на територію України. Втім, бійці Збройних сил України активно ліквідують ворога та знищують ворожу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Втрати окупантів на 7 жовтня
- особового складу — близько 281700 (+610) осіб;
- танків — 4800 (+23) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9102 (+20) одиниць;
- артилерійських систем — 6688 (+22) одиниць;
- РСЗВ — 808 (+2) одиниць;
- засоби ППО — 541 (+1) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5185 (+27);
- крилаті ракети — 1530 (+0);
- кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9073 (+58) одиниць;
- спеціальна техніка — 956 (+5).
Нагадаємо, що з'явилися актуальні карти бойових дій на ранок 7 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати всі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також межі тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати як реальний час.