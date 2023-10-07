Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів на 7 жовтня: оновлені дані Генштабу arrow

Втрати окупантів на 7 жовтня: оновлені дані Генштабу

7 жовтня 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів на 7 жовтня - дані Генштабу
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Стартував 591-й день масштабного вторгнення Росії на територію України. Втім, бійці Збройних сил України активно ліквідують ворога та знищують ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів на 7 жовтня

  • особового складу — близько 281700 (+610) осіб;
  • танків — 4800 (+23) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9102 (+20) одиниць;
  • артилерійських систем — 6688 (+22) одиниць;
  • РСЗВ — 808 (+2) одиниць;
  • засоби ППО — 541 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5185 (+27);
  • крилаті ракети — 1530 (+0);
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9073 (+58) одиниць;
  • спеціальна техніка — 956 (+5).
Втрати окупантів на 7 жовтня
Втрати окупантів на 7 жовтня. Фото:
facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що з'явилися актуальні карти бойових дій на ранок 7 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати всі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також межі тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати як реальний час.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз