Втрати окупантів на 7 жовтня - дані Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Стартував 591-й день масштабного вторгнення Росії на територію України. Втім, бійці Збройних сил України активно ліквідують ворога та знищують ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 7 жовтня

особового складу — близько 281700 (+610) осіб;

танків — 4800 (+23) одиниць;

бойових броньованих машин — 9102 (+20) одиниць;

артилерійських систем — 6688 (+22) одиниць;

РСЗВ — 808 (+2) одиниць;

засоби ППО — 541 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5185 (+27);

крилаті ракети — 1530 (+0);

кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9073 (+58) одиниць;

спеціальна техніка — 956 (+5).

Втрати окупантів на 7 жовтня. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що з'явилися актуальні карти бойових дій на ранок 7 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати всі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також межі тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати як реальний час.