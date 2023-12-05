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Росія обстріляла групу енергетиків на Донеччині, є поранений

5 грудня 2023 20:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія обстріляла групу енергетиків на Донеччині, є поранений
Пожежа на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

ЗС РФ обстріляли групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК

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Росія обстріляла енергетиків

За їхнім повідомленням, ремонтна бригада ДТЕК оглядала трансформаторну станцію в Донецькій області, однак потрапила під обстріл. Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків.

Росія обстріляла групу енергетиків на Донеччині, є поранений
Джерело: соцмережі

"Ми подбали, щоб колега отримав всю допомогу. Продовжуємо підтримувати нашого героя та його родину до повного одужання", — заявили в ДТЕК. 

Нагадаємо, що раніше в ДТЕК заявили, що на Одещині без світла внаслідок негоди залишаються понад 100 населених пунктів. Натомість фронтова авіація ПКС РФ здійснила авіаудар по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє зазнали поранень.

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