Росія обстріляла групу енергетиків на Донеччині, є поранений

Пожежа на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі

ЗС РФ обстріляли групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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За їхнім повідомленням, ремонтна бригада ДТЕК оглядала трансформаторну станцію в Донецькій області, однак потрапила під обстріл. Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків.

Джерело: соцмережі

"Ми подбали, щоб колега отримав всю допомогу. Продовжуємо підтримувати нашого героя та його родину до повного одужання", — заявили в ДТЕК.

Нагадаємо, що раніше в ДТЕК заявили, що на Одещині без світла внаслідок негоди залишаються понад 100 населених пунктів. Натомість фронтова авіація ПКС РФ здійснила авіаудар по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє зазнали поранень.