Россия обстреляла группу энергетиков в Донецкой области, есть раненый

Пожар на одном из объектов энергетической инфраструктуры в результате обстрела. Иллюстративное фото: соцсети

ВС РФ обстреляли группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Читайте также:

Россия обстреляла энергетиков

По их сообщению, ремонтная бригада ДТЭК осматривала трансформаторную станцию в Донецкой области, однако попала под обстрел. Обломки российских снарядов пробили все средства защиты, и ранили одного из энергетиков.

Источник: соцсети

"Мы позаботились, чтобы коллега получил всю помощь. Продолжаем поддерживать нашего героя и его семью до полного выздоровления", — заявили в ДТЭК.

Напомним, что ранее в ДТЭК заявили, что в Одесской области без света в результате непогоды остаются более 100 населенных пунктов. В то же время, фронтовая авиация ВКС РФ нанесла авиаудар по Торецку Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, еще трое получили ранения.