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Россия обстреляла группу энергетиков в Донецкой области, есть раненый

5 декабря 2023 20:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия обстреляла группу энергетиков в Донецкой области, есть раненый
Пожар на одном из объектов энергетической инфраструктуры в результате обстрела. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

ВС РФ обстреляли группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Россия обстреляла энергетиков

По их сообщению, ремонтная бригада ДТЭК осматривала трансформаторную станцию в Донецкой области, однако попала под обстрел. Обломки российских снарядов пробили все средства защиты, и ранили одного из энергетиков.

Россия обстреляла группу энергетиков в Донецкой области, есть раненый
Источник: соцсети

"Мы позаботились, чтобы коллега получил всю помощь. Продолжаем поддерживать нашего героя и его семью до полного выздоровления", — заявили в ДТЭК.

Напомним, что ранее в ДТЭК заявили, что в Одесской области без света в результате непогоды остаются более 100 населенных пунктов. В то же время, фронтовая авиация ВКС РФ нанесла авиаудар по Торецку Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, еще трое получили ранения.

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