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Росія обстріляла Херсон — влада повідомляє про загиблих та поранених

30 жовтня 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія обстріляла Херсон — влада повідомляє про загиблих та поранених
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Мрочко зазначив, що близько півночі російські загарбники з тимчасово окупованого лівого берега атакували Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали багатоповерхівки та люди.

"Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні. Ще двоє поранених — чоловік 68 років та жінка 36 років — ушпиталені у стані середньої тяжкості", — повідомив очільник МВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочка

Нагадаємо, що зранку, 29 жовтня, Херсон зазнав обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакував прибережні райони міста.

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