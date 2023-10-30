Росія обстріляла Херсон — влада повідомляє про загиблих та поранених
У ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Наслідки нічного обстрілу Херсона
Мрочко зазначив, що близько півночі російські загарбники з тимчасово окупованого лівого берега атакували Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали багатоповерхівки та люди.
"Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні. Ще двоє поранених — чоловік 68 років та жінка 36 років — ушпиталені у стані середньої тяжкості", — повідомив очільник МВА.
Нагадаємо, що зранку, 29 жовтня, Херсон зазнав обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакував прибережні райони міста.
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