Росія обстріляла Херсон — влада повідомляє про загиблих та поранених

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Мрочко зазначив, що близько півночі російські загарбники з тимчасово окупованого лівого берега атакували Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали багатоповерхівки та люди.

"Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні. Ще двоє поранених — чоловік 68 років та жінка 36 років — ушпиталені у стані середньої тяжкості", — повідомив очільник МВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочка

Нагадаємо, що зранку, 29 жовтня, Херсон зазнав обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакував прибережні райони міста.