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Россия обстреляла Херсон — власти сообщают о погибших и раненых

30 октября 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия обстреляла Херсон — власти сообщают о погибших и раненых
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Пока известно об одной погибшей и трех пострадавших в результате атаки РФ.

Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Мрочко отметил, что около полуночи российские захватчики с временно оккупированного левого берега атаковали Центральный район Херсона. В результате обстрела пострадали многоэтажки и люди.

"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу. Еще двое раненых — мужчина 68 лет и женщина 36 лет — госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сообщил глава МВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко

Напомним, что утром, 29 октября, Херсон подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг атаковал прибрежные районы города.

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