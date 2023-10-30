Россия обстреляла Херсон — власти сообщают о погибших и раненых
В ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Пока известно об одной погибшей и трех пострадавших в результате атаки РФ.
Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Последствия ночного обстрела Херсона
Мрочко отметил, что около полуночи российские захватчики с временно оккупированного левого берега атаковали Центральный район Херсона. В результате обстрела пострадали многоэтажки и люди.
"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу. Еще двое раненых — мужчина 68 лет и женщина 36 лет — госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сообщил глава МВА.
Напомним, что утром, 29 октября, Херсон подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг атаковал прибрежные районы города.
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