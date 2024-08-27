Росіяни атакували місто Марганець сьогодні, 27 серпня - загинув чоловік

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники у вівторок, 27 серпня, здійснили атаку на місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу в населеному пункті загинув чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Обстріли Марганця 27 серпня

Так, російські окупанти обстріляли Марганець з реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок ворожої агресії загинув 65-річний чоловік, знищено гараж.

Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.