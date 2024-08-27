Росіяни атакували місто Марганець сьогодні, 27 серпня - загинув чоловік

Росія обстріляла з Градів Марганець на Дніпропетровщині — є загиблий
27 серпня 2024 12:49
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські загарбники у вівторок, 27 серпня, здійснили атаку на місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу в населеному пункті загинув чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
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Так, російські окупанти обстріляли Марганець з реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок ворожої агресії загинув 65-річний чоловік, знищено гараж.
Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
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