Россияне атаковали город Марганец сегодня, 27 августа - погиб мужчина

Россия обстреляла из Градов Марганец на Днепропетровщине — есть погибший
27 августа 2024 12:49
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Российские захватчики во вторник, 27 августа, совершили атаку на город Марганец Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрела в населенном пункте погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
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Так, российские оккупанты обстреляли Марганец из реактивной системы залпового огня "Град". В результате вражеской агрессии погиб 65-летний мужчина, уничтожен гараж.
В настоящее время информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
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