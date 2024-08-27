Россияне атаковали город Марганец сегодня, 27 августа - погиб мужчина

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики во вторник, 27 августа, совершили атаку на город Марганец Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрела в населенном пункте погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Так, российские оккупанты обстреляли Марганец из реактивной системы залпового огня "Град". В результате вражеской агрессии погиб 65-летний мужчина, уничтожен гараж.

В настоящее время информация о повреждениях и пострадавших уточняется.