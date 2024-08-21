Росія перекинула в Курську область елітний підрозділ ПКС РФ — дані розвідки

Російські солдати отримують зброю. Фото: Reuters

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Росія задіяла в Курській області спеціалізований мотострілецький полк з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС). Така заява ґрунтується на оперативній інформація Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо ситуації в Україні.

Відповідний звіт Міноборони Британії опублікувала у мережі X у середу, 21 серпня.

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Ситуація в Курській області РФ

Один з підрозділів, розгорнутий для захисту Курської області, — спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС). Згідно з доповіддю, мотострілецький полк був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ.

Особовий склад мотострілецького полку, що входить до складу ПКС РФ, включає тих, хто раніше виконував спеціалізовані функції, такі як оператори радарів раннього попередження, оператори радіолокаційних станцій і важких бомбардувальних авіаційних полків дальньої авіації.

"Перекидання особового складу з цих раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійну нестачу кадрів. Використання кваліфікованих військових у ролі піхотинців може зменшити спроможність Росії знову зайняти територію в Курській області", — йдеться у звіті.

Через численні втрати РФ потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що майже обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи більш високого рівня боєздатності.