Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія перекидає в Курську область елітні підрозділи — Міноборони Британії arrow

Росія перекидає в Курську область елітні підрозділи — Міноборони Британії

21 серпня 2024 15:55
Галина Шподарева - редактор
Росія перекинула в Курську область елітний підрозділ ПКС РФ — дані розвідки
Російські солдати отримують зброю. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Росія задіяла в Курській області спеціалізований мотострілецький полк з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС). Така заява ґрунтується на оперативній інформація Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо ситуації в Україні.

Відповідний звіт Міноборони Британії опублікувала у мережі X у середу, 21 серпня. 

Читайте також:
Росія перекидає в Курську область елітні підрозділи — Міноборони Британії - фото 1
Допис Міноборони Британії. Фото: скриншот

Ситуація в Курській області РФ

Один з підрозділів, розгорнутий для захисту Курської області,  — спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС). Згідно з доповіддю, мотострілецький полк був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ.

Особовий склад мотострілецького полку, що входить до складу ПКС РФ, включає тих, хто раніше виконував спеціалізовані функції, такі як оператори радарів раннього попередження, оператори радіолокаційних станцій і важких бомбардувальних авіаційних полків дальньої авіації.

"Перекидання особового складу з цих раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійну нестачу кадрів. Використання кваліфікованих військових у ролі піхотинців може зменшити спроможність Росії знову зайняти територію в Курській області", — йдеться у звіті. 

Через численні втрати РФ потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що майже обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи більш високого рівня боєздатності.

According to a report by the Russian investigative outlet Vazhnyye Istorii one of the units deployed to defend against the Ukrainian incursion into Kursk oblast is a Specialised Motor Rifle Regiment formed unusually of Aerospace Forces (VKS) personnel. According to the report, the Motor Rifle Regiment was formed in May 2024 and has been subordinated to the Russian Northern Grouping of Forces.
Остання оперативна інформація ГУР МО України щодо ситуації 21 серпня 2024 року. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Також важливі новини дня по темі:

війна розвідка Міноборони Велика Британія військові дії війна в Україні ГУР Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:54 Прямував на роботу до Європи — на Одещині з Дунаю "виловили" ухилянта

16:46 Сьогодні річниця від окупації Чехословаччини радянськими військами — спротив місцевих у фото

16:43 У Львові дитині провели операцію з використанням революційної технології — що застосували

16:38 Росіяни тероризують мешканців ТОТ Херсонщини — як дітей карають за українську освіту

16:33 Справи двох депутатів з Маріуполя скеровано до суду — що загрожує зрадникам

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

16:25 Оновлення даних для осіб з інвалідністю — що кажуть у Міноборони

16:21 Перестановки у міськраді Одеси — хто став новим начальником Служби у справах дітей

16:19 Нацполіція показала кадри розмінування Харківщини від "пелюсток"

16:11 Графіки відключень світла сьогодні почнуть діяти раніше — в Укренерго попередили про зміни

16:01 Зміни в нарахуванні пенсії — що готує уряд для українців

16:54 Прямував на роботу до Європи — на Одещині з Дунаю "виловили" ухилянта

16:46 Сьогодні річниця від окупації Чехословаччини радянськими військами — спротив місцевих у фото

16:43 У Львові дитині провели операцію з використанням революційної технології — що застосували

16:38 Росіяни тероризують мешканців ТОТ Херсонщини — як дітей карають за українську освіту

16:33 Справи двох депутатів з Маріуполя скеровано до суду — що загрожує зрадникам

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

16:25 Оновлення даних для осіб з інвалідністю — що кажуть у Міноборони

16:21 Перестановки у міськраді Одеси — хто став новим начальником Служби у справах дітей

16:19 Нацполіція показала кадри розмінування Харківщини від "пелюсток"

16:11 Графіки відключень світла сьогодні почнуть діяти раніше — в Укренерго попередили про зміни

16:01 Зміни в нарахуванні пенсії — що готує уряд для українців

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин