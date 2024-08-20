Росіянин підірвав штаб з командуванням та перейшов на бік України — в ГУР розповіли подробиці

Колишній російський військовий "Сільвер". Фото: ГУР

Військовослужбовець російської армії підірвав штаб з офіцерами батальйону "Шторм-Z" та перейшов на бік України. Успішна операція проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" отримала назву "Очерет".

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Мотиви російського військового

Взимку 2024 року російський пілот FPV-дронів на псевдо "Сільвер" вийшов на зв’язок із Легіоном "Свобода Росії".

Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.



"У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту", — розповіли в ГУР.

Прихована зйомка штабу російської в/ч. Фото: скриншот

Операція "Очерет"

Далі у зручний момент "Сільвер" кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм-Z", де спав його комбат та інші російські офіцери.



"Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", ― розказав він.

Після цього росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині російський доброволець став рекрутом Легіону "Свобода Росії".