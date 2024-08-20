Россиянин взорвал штаб с командованием и перешел на сторону Украины — в ГУР рассказали подробности

Бывший русский военный "Сильвер". Фото: ГУР

Военнослужащий российской армии взорвал штаб с офицерами батальона "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины. Успешная операция проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" получила название "Очерет".

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram во вторник, 20 августа.

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Зимой 2024 года российский пилот FPV-Дрон на псевдо "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России".

Пойти на сотрудничество с Украиной россиянина, по его словам, побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.



"В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта", — рассказали в ГУР.

Скрытая съемка штаба русского в/ч. Фото: скриншот

Операция "очерет"

Далее в удобный момент "Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм-Z", где спал комбат и другие российские офицеры.



"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", — рассказал он.

После этого россиянин скрылся заранее продуманным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время русский доброволец стал рекрутом Легиона "Свобода России".