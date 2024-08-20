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Россиянин взорвал штаб с офицерами "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины — подробности операции ГУР

20 августа 2024 17:17
Галина Шподарева - редактор
Россиянин взорвал штаб с командованием и перешел на сторону Украины — в ГУР рассказали подробности
Бывший русский военный "Сильвер". Фото: ГУР
Галина Шподарева - редактор

Военнослужащий российской армии взорвал штаб с офицерами батальона "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины. Успешная операция проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" получила название "Очерет".

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram во вторник, 20 августа.

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Мотивы российского военного

Зимой 2024 года российский пилот FPV-Дрон на псевдо "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России".

Пойти на сотрудничество с Украиной россиянина, по его словам, побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.

"В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта", — рассказали в ГУР.

Россиянин взорвал штаб с офицерами "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины — подробности операции ГУР - фото 2
Скрытая съемка штаба русского в/ч. Фото: скриншот

Операция "очерет"

Далее в удобный момент "Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм-Z", где спал комбат и другие российские офицеры.

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", — рассказал он.

После этого россиянин скрылся заранее продуманным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время русский доброволец стал рекрутом Легиона "Свобода России".

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17:32 Поджигали автомобили военных — в ряде городов были задержаны агенты ФСБ

17:30 В ВСУ показали эффектные кадры попадания по вражескому составу с горючим в Харьковской области

17:27 Россия вывела малые ракетные корабли из Черного моря в Каспийское — какая угроза

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

17:17 Россиянин взорвал штаб с офицерами "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины — подробности операции ГУР

17:11 Экс-командир Азова Жорин объяснил важность решения о запрете УПЦ МП в Украине

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