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Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

21 августа 2024 15:55
Галина Шподарева - редактор
Россия перебросила в Курскую область элитное подразделение ВКС РФ — данные разведки
Российские солдаты получают оружие. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Министерство обороны Великобритании сообщает, что Россия задействовала в Курской области специализированный мотострелковый полк из военнослужащих воздушно-космических сил (ВКС). Такое заявление основывается на оперативной информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины о ситуации в Украине.

Соответствующий отчет Минобороны Великобритании опубликовала в сети X в среду, 21 августа.

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Сообщение Минобороны Британии. Фото: скриншот

Ситуация в Курской области РФ

Одно из подразделений, развернутое для защиты Курской область, — специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС). Согласно докладу, мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ.

Личный состав мотострелкового полка, входящего в состав ВКС РФ включает тех, кто ранее выполнял специализированные функции, такие как операторы радаров раннего предупреждения, операторы радиолокационных станций и тяжелых бомбардировочных авиационных полков дальней авиации.

"Переброска личного состава из этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянной нехватке кадров. Использование квалифицированных военных в качестве пехотинцев может уменьшить способность России снова занять территорию в Курской области", — говорится в отчете. 

Из-за многочисленных потерь РФ нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти будет ограничивать способность России формировать подразделения более высокого уровня боеспособности.

Подтверждение того, что российский investigative outlet Vazhnye Istorii один з членів розгорнувся до оборони проти Української путівки в Курскую область является Специализированный Motor Rifle Regiment состоящий в основном из аэропорта Forces (VKS) человека. Подтверждение к reportu, Motor Rifle Regiment был сформирован в May 2024 года и был be subordinated к Russian Northern Grouping of Forces.
Последняя оперативная информация ГУР МО Украины о ситуации 21 августа 2024 года. Фото: Министерство обороны Великобритании

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