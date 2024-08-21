Россия перебросила в Курскую область элитное подразделение ВКС РФ — данные разведки

Российские солдаты получают оружие. Фото: Reuters

Министерство обороны Великобритании сообщает, что Россия задействовала в Курской области специализированный мотострелковый полк из военнослужащих воздушно-космических сил (ВКС). Такое заявление основывается на оперативной информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины о ситуации в Украине.

Соответствующий отчет Минобороны Великобритании опубликовала в сети X в среду, 21 августа.

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Сообщение Минобороны Британии. Фото: скриншот

Ситуация в Курской области РФ

Одно из подразделений, развернутое для защиты Курской область, — специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС). Согласно докладу, мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ.

Личный состав мотострелкового полка, входящего в состав ВКС РФ включает тех, кто ранее выполнял специализированные функции, такие как операторы радаров раннего предупреждения, операторы радиолокационных станций и тяжелых бомбардировочных авиационных полков дальней авиации.

"Переброска личного состава из этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянной нехватке кадров. Использование квалифицированных военных в качестве пехотинцев может уменьшить способность России снова занять территорию в Курской области", — говорится в отчете.

Из-за многочисленных потерь РФ нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти будет ограничивать способность России формировать подразделения более высокого уровня боеспособности.