Росія планує мобілізувати 16-річних українських дітей вже наступного року

Російські військові. Фото: росЗМІ

Вже з наступного року Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати та видавати "документи" для цього.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко розповів, що за дорученнями окупантів по Маріуполю та району вже почали формувати справи призовників та постанови про військовий облік 16-річних дітей. Він пояснив, що росіяни роблять це, аби повноцінно "забезпечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальонів наступного року".

Документи окупантів. Фото: t.me/andriyshTime

Документи окупантів. Фото: t.me/andriyshTime

Документи окупантів. Фото: t.me/andriyshTime

"Батьки — дивіться на ці оригінали документів. Ви самі зараз будете виписувати своїм дітям повістку, заповнюючи анкети для справи призовника. Поки не пізно. Тікайте. Інакше ... поповняться цифри українського Генштабу. Не дайте туди потрапити вашому сину", — закликає радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який розширює можливості для депортації українських дітей з окупованих територій. Таким чином російський диктатор намагається узаконювати нові способи депортації неповнолітніх.