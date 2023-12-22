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Россия планирует мобилизовать 16-летних украинских детей уже в следующем году

22 декабря 2023 09:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия планирует мобилизовать 16-летних украинских детей уже в следующем году
Российские военные. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже со следующего года Россия планирует мобилизовать украинских детей с оккупированных территорий 2007 года. Оккупанты уже начали создавать и выдавать "документы" для этого.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что по поручениям оккупантов по Мариуполю и району уже начали формировать дела призывников и постановления о военном учете 16-летних детей. Он пояснил, что россияне делают это, чтобы полноценно "обеспечить призыв и наполнение штурмово-мясных батальонов в следующем году".

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Документы оккупантов. Фото: t.me/andriyshTime
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Документы оккупантов. Фото: t.me/andriyshTime
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Документы оккупантов. Фото: t.me/andriyshTime

"Родители — смотрите на эти оригиналы документов. Вы сами сейчас будете выписывать своим детям повестку, заполняя анкеты для дела призывника. Пока не поздно. Бегите. Иначе… пополнятся цифры украинского Генштаба. Не дайте туда попасть вашему сыну", — призывает советник мэра Мариуполя.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, расширяющий возможности для депортации украинских детей с оккупированных территорий. Таким образом, российский диктатор пытается узаконивать новые способы депортации несовершеннолетних.

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