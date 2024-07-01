Росія підвищує комунальні тарифи на ТОТ, аби наростити темпи паспортизації — Центр нацспротиву

Росіяни проводять паспортизації на ТОТ. Фото: росЗМІ

Російські загарбники все більше посилюють тиск на українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Тепер ворог підвищує тарифи на комуналку, а для знижки вимагає паспорт РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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На тимчасово окупованих територіях загарбники вирішили підняти комунальні тарифи на 15%. Таким економічним тиском ворог намагається зробити населення більш залежним від "влади".

"Росіяни анонсували підняття комунальних тарифів на 15%, але тут же нагадали що субсидію можна отримати лише з паспортом рф. Таким чином кремль використовує комунальні платежі як засіб досягнення цілі з паспортизації регіону", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву додають, що окуповані території є дотаційними, а населення не може оплачувати захмарні тарифи на комуналку.

"Для рф немає економічної доцільності ці тарифи підіймати, але є політичний інтерес", — підсумували там.

Раніше ми писали, що окупаційна влада Криму відбирає землю у місцевого населення. Ділянки передають на потреби російських військових.

Також ми повідомляли, що російські загарбники в тимчасово окупованій Луганській області хочуть передати житло з ознаками "безхазяйного майна" російським силовикам, військовим та мігрантам з Центральної Азії. Крім того, ворог переселяє на прифронтові території й цивільних росіян для русифікації.