Россия повышает коммунальные тарифы на ВТО, чтобы нарастить темпы паспортизации — Центр нацсопротивления

Россияне проводят паспортизацию на ВОТ. Фото: росСМИ

Российские захватчики усиливают давление на оставшихся на временно оккупированных территориях украинцев. Теперь враг увеличивает тарифы на коммуналку, а для скидки просит паспорт РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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На временно оккупированных территориях захватчики решили поднять коммунальные тарифы на 15%. Таким экономическим давлением враг пытается сделать население более зависимым от "властей".

"Россияне анонсировали повышение коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили, что субсидию можно получить только с паспортом России. Таким образом кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления добавляют, что оккупированные территории дотационные, а население не может оплачивать заоблачные тарифы на коммуналку.

"Для России нет экономической целесообразности поднимать эти тарифы, но есть политический интерес", — подытожили там.

Ранее мы писали, что оккупационные власти Крыма отбирают землю у местного населения. Участки передают на нужды российских военных.

Также мы сообщали, что российские захватчики во временно оккупированной Луганской области хотят передать жилье с признаками "бесхозяйного имущества" российским силовикам, военным и мигрантам из Центральной Азии. Кроме того, враг переселяет на прифронтовые территории и гражданских россиян для русификации.