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Окупанти в Луганській області планують роздавати "безхазяйне" житло українців

30 червня 2024 03:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупація Луганської області — росіяни хочуть заселяти силовиків та мігрантів
Російські загарбники. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники в тимчасово окупованій Луганській області хочуть передати житло з ознаками "безхазяйного майна" російським силовикам, військовим та мігрантам з Центральної Азії. Крім того, ворог переселяє на прифронтові території й цивільних росіян для русифікації. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву в суботу, 29 червня.

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Як окупанти заселяють захоплені території Луганщини 

За даними Центру, нещодавно окупаційна влада розглядала зміни до так званого місцевого "закону", що дозволяв би надавати "безхазяйне" житло службовцям силових структур, працівникам соціальної сфери та громадянам, які втратили житло. 

Крім того, загарбники примусово виселяють мешканців прифронтових населених пунктів і віддають їхні помешкання військовим, а також цивільним службовцям, які приїхали працювати в окупаційних органах із Росії.

"А також такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, що мають намір заселитись на ТОТ України. Кремль постійно стимулює таке переселення, оскільки бажає повністю русифікувати захоплені території", — зазначили в Спротиві.

Там уточнили, що росіяни не зважають на особливості помешкань і часто селять найменш вибагливих мешканців РФ, зокрема мігрантів, з перевищеннями вимог по площі для однієї особи.

Окупанти також не визнають українські документи на власність і вимагають переоформлення відповідно до російських законів. Власники повинні отримати російський паспорт і підтвердити право власності.

Як окупанти хазяйнують на ТОТ

Нагадаємо, що серед загарбників в Україні лютують такі захворювання, як тиф та холера. Так, в Херсонській області зафіксовано смертельні випадки, а кількість хвороб зростає.

Також загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують дітей готувати для ворога. Для реалізації пропагандистської акції росіяни збирають кошти у місцевого населення.

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