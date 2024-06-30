Оккупация Луганской области — россияне хотят заселять силовиков и мигрантов

Оккупанты в Луганской области планируют раздавать "бесхозяйное" жилье украинцев
Российские захватчики во временно оккупированной Луганской области хотят передать жилье с признаками "бесхозяйного имущества" российским силовикам, военным и мигрантам из Центральной Азии. Кроме того, враг переселяет на прифронтовые территории и гражданских россиян для русификации.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 29 июня.
Как оккупанты заселяют захваченные территории Луганщины
По данным Центра, недавно оккупационные власти рассматривали изменения в так называемый местный "закон", позволяющий предоставлять "бесхозяйственное" жилье служащим силовых структур, работникам социальной сферы и гражданам, потерявшим жилье.
Кроме того, захватчики принудительно выселяют жителей прифронтовых населенных пунктов и отдают жилье военным, а также гражданским служащим, которые приехали работать в оккупационных органах из России.
"А также такие квартиры и дома по низким ценам продаются россиянам, которые намерены заселиться на ВОТ Украины. Кремль постоянно стимулирует такое переселение, поскольку желает полностью русифицировать захваченные территории", — отметили в Сопротивлении.
Там уточнили, что россияне не учитывают особенности жилья и часто селят наименее требовательных жителей РФ, в том числе мигрантов, с превышениями требований по площади для одного человека.
Оккупанты также не признают украинские документы на собственность и требуют переоформления в соответствии с российскими законами. Владельцы должны получить российский паспорт и подтвердить право собственности.
Как оккупанты хозяйничают на ТОТ
Напомним, что среди захватчиков в Украине свирепствуют такие заболевания, как тиф и холера. Так, в Херсонской области зафиксированы смертельные случаи, а количество болезней растет.
Также захватчики на временно оккупированных территориях Украины заставляют детей готовить для врага. Для реализации пропагандистской акции россияне собирают средства у местного населения.
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