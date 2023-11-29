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Росія посилює політику щодо мігрантів — як їх хочуть заманити на війну

29 листопада 2023 08:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія посилює політику щодо мігрантів — як їх хочуть заманити на війну
Мігранти у Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський уряд прагне посилити умови перебування для мігрантів , які проживають на території РФ. Це робиться, мабуть, у рамках зусиль щодо залучення їх до армійської служби і для умиротворення наростаючого ультранаціоналізму серед росіян.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські ЗМІ повідомили, що МВС РФ розробило законопроект, який встановлює "режим контрольованого перебування" для мігрантів, які не мають законних підстав для перебування в країні.

Цей законопроект запроваджує низку обмежень, включаючи заборону на реєстрацію юридичних осіб, здійснення угод з нерухомістю, купівлю та продаж транспортних засобів, водіння автомобіля, відкриття банківських рахунків, переведення грошей та одруження.

Крім того, за запропонованим законопроектом, мігранти повинні повідомляти владу про своє місцезнаходження та виїзди з країни. Порушення цих обмежень спричинятиме депортацію або утримання під вартою.

Чому в Росії ходять обмежити права мігрантів

Експерти ISW вказали, що такі обмеження, ймовірно, спрямовані на подальше відокремлення мігрантів від участі в економічному та соціальному житті Росії, перетворюючи службу в армії на одну з небагатьох можливостей залишитися в країні.

Російська влада також активно примушує мігрантів брати участь у військових діях в Україні, пропонуючи в обмін російське громадянство.

Крім того, цей законопроект, ймовірно, також спрямований на заспокоєння російських ультранаціоналістів, які закликають до жорсткіших заходів щодо мігрантів.

ISW уточнює, що Кремль намагається збалансувати ці зусилля з метою підвищення промислового потенціалу країни, обмежуючи при цьому можливості мігрантів для роботи та проживання у Росії.

Нагадаємо, що в Росії продовжують стикатися з недостатньою кількістю кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили через непослідовну та суперечливу політику Кремля. Така політика не дає росіянам, що втекли з РФ, і трудовим мігрантам стимулу працювати в країні. 

Також відомо, що російська влада намагається відновити контроль над усіма системами відеоспостереження в країні. Метою цього є, ймовірно, посилення внутрішніх репресій.

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