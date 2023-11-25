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Кремль планує відновити контроль над всіма системами відеоспостереження Росії, — ISW

25 листопада 2023 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кремль планує відновити контроль над всіма системами відеоспостереження Росії, — ISW
Камери відеоспостереження. Ілюстративне фото: konkurent
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська влада намагається відновити контроль над всіма системами відеоспостереження в країні. Метою цього є, ймовірно, посилення внутрішніх репресій.

Про це пише ISW

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Так, російське міністерство цифрового розвитку виступило з ініціативою створити єдину платформу для зберігання та обробки відеозаписів з усіх систем відеоспостереження в Росії. Її вартість становитиме 12 млрд рублів.

За даними російських ЗМІ, в країні налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, лише половина з яких наразі доступна уряду РФ.

Тому планується збільшити їх кількість до 5 млн до 2030 року та інтегрувати їх із програмним забезпеченням для розпізнавання облич та зображень. 

Це, ймовірно, є частиною постійних зусиль з інтенсифікації інструментів цифрового авторитаризму для посилення внутрішніх репресій.

Крім того, схожу ініціативу вже намагалися втілити у 2020-2022 роках в рамках проєкту "Апаратно-програмний комплекс "Безпечне місто". Але тоді вона зіштовхнулася з критикою з боку Міністерства внутрішніх справ Росії та Міністерства економіки Росії.

Нагадаємо, що російські пропагандистські сайти RT та Sputnik продовжують поширювати фейки в Європейському союзі, попри санкції. Вони використовують дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

Крім того, у Верховній Раді підтримали ухвалу про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років. Таку законодавчу ініціативу підтримали 304 нардепи.

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