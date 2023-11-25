Кремль планирует возобновить контроль над всеми системами видеонаблюдения России, — ISW

Камеры видеонаблюдения. Иллюстративное фото: konkurent

Российские власти пытаются восстановить контроль над всеми системами видеонаблюдения в стране. Целью этого является, вероятно, усиление внутренних репрессий.

Об этом пишет ISW.

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Российское министерство цифрового развития выступило с инициативой создать единую платформу для хранения и обработки видеозаписей из всех систем видеонаблюдения в России. Ее стоимость будет составлять 12 млрд рублей.

По данным российских СМИ, в стране насчитывается около 1,2 млн камер видеонаблюдения, лишь половина из которых доступна правительству РФ.

Поэтому планируется увеличить их количество до 5 млн к 2030 году и интегрировать их с программным обеспечением для распознавания лиц и изображений.

Это, вероятно, часть постоянных усилий по интенсификации инструментов цифрового авторитаризма для усиления внутренних репрессий.

Кроме того, подобную инициативу уже пытались воплотить в 2020-2022 годах в рамках проекта "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Но тогда она столкнулась с критикой со стороны Министерства внутренних дел России и Министерства экономики России".

Напомним, что российские пропагандистские сайты RT и Sputnik продолжают распространять фейки в Европейском союзе, несмотря на санкции. Они используют зеркальные для заблокированных ресурсов платформы.

Кроме того, в Верховной Раде поддержали решение об утверждении решения СНБО по санкциям против оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет. Такую законодательную инициативу поддержали 304 нардепа.