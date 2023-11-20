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В ISW пояснили, чому на фронті сповільнились бойові дії

20 листопада 2023 07:14
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В ISW пояснили, чому на фронті сповільнились бойові дії
Українські військові стріляють з міномета. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, але дощова погода, сповільнила темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов. У морозну погоду взимку бойові дії стануть активніші, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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Сповільнення бойових дій на фронті через погоду

За словами аналітиків, деякі російські військові оглядачі стверджують, що українські сили продовжують оборону, а росіяни атакують поблизу Авдіївки. Водночас Сили оборони зберігають ініціативу на півдні України. Один російський мілблогер додав, що заявляти про перемоги росіян передчасно, щоб не створити помилкових уявлень про ситуацію на полі бою, а інший зазначив, що погана погода заважає використанню бронетехніки в західній частині Запорізької області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

Окрім того, в Міністерстві оборони Великої Британії 18 листопада оцінили, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У відомстві також додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода.

"Українські військові очікують, що Росія почне третю хвилю штурму Авдіївки. Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки", — зазначили аналітики. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, які рішення завадять здатності РФ відновити ініціативу на фронті. Наразі ворог проводить декілька одночасних наступальних операцій на сході України

Також ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.

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