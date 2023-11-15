В ISW розповіли, які рішення завадять здатності РФ відновити ініціативу на фронті

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти намагаються відновити ініціативу на фронті. Ворог проводить декілька одночасних наступальних операцій на сході України. Наразі невідомо, чи зможе армія РФ повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Про це йдеться в звіті ISW.

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Ініціатива на фронті

Декілька українських посадовців повідомили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, однак Сили оборони зберігають контроль над полем бою. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, найбільш напруженими є такі напрямки:

Авдіївський;

Куп'янський;

Мар'їнський.

Він наголосив, що українські війська продовжують наступальні дії на невизначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти ведуть одночасні наступальні дії на декількох напрямках, намагаючись, зокрема, перехопити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

"Заяви українських офіційних осіб про поточний темп російських операцій уздовж лінії фронту збігаються з оцінкою ISW про триваючі російські наступальні операції, особливо на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські загарбники, ймовірно, будуть намагатися повністю повернути собі ініціативу на фронті. За їхніми словами, українські військові ведуть наступальні операції та досягають тактичних успіхів уздовж фронту, особливо на заході Запорізької області та на східному узбережжі Херсонської області.

В ISW наголошують, що військовому командуванню РФ, ймовірно, доведеться вирішувати, чи залишати деякі підрозділи окупантів на певних ділянках фронту для захисту від українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершаться без підкріплень.

"Ці рішення, швидше за все, завадять Росії повністю перехопити ініціативу в найближчі тижні", — додали аналітики.

Нагадаємо, розпочалася 630 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують впевнено бити по ворогу та його військовій техніці.

Також ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.