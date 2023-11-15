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В ISW рассказали, какие решения помешают способности РФ восстановить инициативу на фронте

15 ноября 2023 07:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW рассказали, какие решения помешают способности РФ восстановить инициативу на фронте
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты пытаются возобновить инициативу на фронте. Враг проводит несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины. Пока неизвестно, сможет ли армия РФ полностью возобновить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Инициатива на фронте

Несколько украинских чиновников сообщили, что ситуация вдоль линии фронта сложная, однако Силы обороны сохраняют контроль над полем боя. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, наиболее напряженными являются следующие направления:

  • Авдеевский;
  • Купянский;
  • Марьинский.

Он подчеркнул, что украинские войска продолжают наступательные действия на неопределенных участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты ведут одновременные наступательные действия на нескольких направлениях, пытаясь, в частности, перехватить инициативу к северу и югу от Бахмута.

"Заявления украинских официальных лиц о текущем темпе российских операций вдоль линии фронта совпадают с оценкой ISW о продолжающихся российских наступательных операциях, особенно на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские захватчики, вероятно, постараются полностью вернуть себе инициативу на фронте. По их словам, украинские военные наступательные операции достигают тактических успехов вдоль фронта, особенно на западе Запорожской области и на восточном побережье Херсонской области.

В ISW отмечают, что военному командованию РФ, вероятно, придется решать, оставлять ли некоторые подразделения оккупантов на определенных участках фронта для защиты от украинских наступательных операций, или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, завершатся без подкреплений.

"Эти решения, скорее всего, помешают России полностью перехватить инициативу в ближайшие недели", — добавили аналитики.

Напомним, начались 630 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают уверенно бить по врагу и его военной технике.

Также мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсона существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там Сил обороны.

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