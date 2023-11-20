В ISW объяснили, почему на фронте замедлились боевые действия

Украинские военные стреляют из миномета. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, но дождливая погода замедлила темпы боевых действий до полного установления зимних условий. В морозную погоду зимой боевые действия станут более активными, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Замедление боевых действий на фронте из-за погоды

По словам аналитиков, некоторые российские военные обозреватели утверждают, что украинские силы продолжают оборону, а россияне атакуют вблизи Авдеевки. В то же время Силы обороны сохраняют инициативу на юге Украины. Один российский милблогер добавил, что заявлять о победах россиян преждевременно, чтобы не создать ошибочных представлений о ситуации на поле боя, а другой отметил, что плохая погода мешает использованию бронетехники в западной части Запорожской области, но украинские войска все еще атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

Кроме того, в Министерстве обороны Великобритании 18 ноября оценили, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на левом берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои. В ведомстве также добавили, что в ближайших перспективах серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку наступает холодная зимняя погода.

"Украинские военные ожидают, что Россия начнет третью волну штурма Авдеевки. Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", — отметили аналитики.

Напомним, недавно в ISW рассказали, какие решения помешают способности РФ возобновить инициативу на фронте. Враг проводит несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины

Также мы писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсона существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там сил обороны.