Россия ужесточает политику касательно мигрантов — как их хотят заманить на войну

Мигранты в России. Фото: росСМИ

Российское правительство стремится ужесточить условия пребывания для мигрантов, проживающих на территории РФ. Это делается, видимо, в рамках усилий по вовлечению их в армейскую службу и для умиротворения нарастающего ультранационализма среди россиян.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские СМИ сообщили, что, МВД РФ разработало законопроект, устанавливающий "режим контролируемого пребывания" для мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране.

Этот законопроект вводит ряд ограничений, включая запрет на регистрацию юридических лиц, совершение сделок с недвижимостью, покупку и продажу транспортных средств, вождение автомобиля, открытие банковских счетов, перевод денег и вступление в брак.

Кроме того, по предложенному законопроекту, мигранты должны будут уведомлять власти о своем местонахождении и выездах из страны. Нарушение этих ограничений будет влечь за собой депортацию или содержание под стражей.

Почему в России ходят ограничить права мигрантов

Эксперты ISW указали, что такие ограничения, по всей видимости, направлены на дальнейшее отделение мигрантов от участия в экономической и социальной жизни России, превращая службу в армии в одну из немногих возможностей остаться в стране.

Российские власти также активно принуждают мигрантов участвовать в военных действиях на Украине, предлагая в обмен российское гражданство.

Кроме того, этот законопроект, вероятно, также направлен на успокоение российских ультранационалистов, которые призывают к более жестким мерам в отношении мигрантов.

ISW уточняет, что Кремль пытается сбалансировать эти усилия с целью повышения промышленного потенциала страны, ограничивая при этом возможности мигрантов для работы и проживания в России.

Напомним, что в России продолжают сталкиваться с недостаточным количеством квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы из-за непоследовательной и противоречивой политики Кремля. Такая политика не дает сбежавшим из РФ россиянам и трудовым мигрантам стимула работать в стране.

Также известно, что российские власти пытаются восстановить контроль над всеми системами видеонаблюдения в стране. Целью этого является, вероятно, усиление внутренних репрессий.