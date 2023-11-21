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Росія придумала план Майдан-3 для дестабілізації в Україні, — Зеленський

21 листопада 2023 14:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія придумала план Майдан-3 для дестабілізації в Україні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кремль придумав план для дестабілізації в Україні під назвою "Майдан-3". Його метою є відсторонення Президента України Володимира Зеленського від української влади.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Sun.

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За словами українського президента, Росія планує реалізувати план до кінця 2023 року, відсилаючись до повстань у 2004 і 2014 роках.

"Вони дуже хочуть — є план "Майдан-3", щоб змінити президента України. Можливо, не через вбивство, а через зміну влади", — сказав він.

Водночас Зеленський вважає, що росіяни будуть використовувати для цього будь-які інструменти, які мають.

"Ідея була до кінця року. Але, як ви бачите, ми можемо з цим жити", — додав Президент.

Як ми писали раніше, Зеленський заявив, що РФ з початку війни проти України здійснила близько п'яти чи шести замахів на життя президента. Таким чином загарбники намагаються реалізувати план щодо зміни влади в Україні.

Крім того, Зеленський відповів на запитання журналіста The Sun, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість.

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