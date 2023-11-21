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Президент розповів, чи розглядає Україна можливість ліквідації Путіна

21 листопада 2023 09:07
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Павло Зінченко
редактор
Президент розповів, чи розглядає Україна можливість ліквідації Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Sun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна має всі права захищати свою землю. Втім, наразі рано говорити про те, до яких заходів українські військові готові вдатися.

Так Зеленський відповів на запитання жерналіста The Sun, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість.

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"Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю", — заявив Зеленський, відповідаючи на питання щодо можливої ліквідації Путіна.

При цьому Президент наголосив, що він не може обговорювати з журналістами ті чи інші спецоперації української розвідки, секретної служби або інших спецпідрозділів.

"Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", — сказав він.

Раніше ми розповідали, що україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 20 листопада заявив, що "війна не закінчиться так швидко, як хотілося". На фронті йдуть бої і це не кіно, а страшні реалії.

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