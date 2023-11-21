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Президент рассказал, рассматривает ли Украина возможность ликвидации Путина

21 ноября 2023 09:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент рассказал, рассматривает ли Украина возможность ликвидации Путина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Sun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина имеет все права защищать свою землю. Впрочем, пока рано говорить о том, к каким мерам украинские военные готовы прибегнуть.

Так Зеленский ответил на вопрос жерналиста The Sun, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность.

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"Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможной ликвидации Путина.

При этом президент подчеркнул, что он не может обсуждать с журналистами те или иные спецоперации украинской разведки, секретной службы или других спецподразделений.

"Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что Украина находится в центре глобальных рисков возникновения Третьей мировой войны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами 20 ноября заявил, что "война не закончится так быстро, как хотелось". На фронте идут бои, и это не кино, а страшные реалии.

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