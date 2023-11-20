Війна не закінчиться так швидко, як хочеться, — Зеленський про ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 20 листопада заявив, що "війна не закінчиться так швидко, як хотілося". На фронті йдуть і це не кіно, а страшні реалії.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Під час зустрічі з журналістами Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу. Водночас відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу і наголосив, що це не кіно, а страшні реалії, де гинуть люди.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", — акцентував президент.

Окрім того, разом з іноземними журналістами він обговорив подальшу співпрацю щодо боротьби з російськими пропагандами та наративами, якими послуговуються противники підтримки України. Також було обговорено українське бачення справедливого миру на основі Формули миру.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з журналістом Fox News, який навесні 2022 року потрапив під обстріл РФ.